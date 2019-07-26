الروسي شوبكوف يحطم رقما قياسيا عالميا في مونديال السباحة

حطم السباح الروسي، أنطون شوبكوف، اليوم الجمعة، الرقم القياسي العالمي في نهائي سباق 200 متر صدرا، ضمن بطولة العالم للسباحة المقامة في مدينة غوانغجو الكورية الجنوبية.

وتصدر شوبكوف السباق بعدما سجل دقيقتين و06.12 ثانية، لينال الميدالية الذهبية.

واختصر صاحب الـ 22 عاما، المدافع عن اللقب، 0.55 ثانية من الرقم القياسي السابق، والبالغ دقيقتين و06.67 ثانية، والذي سجله الياباني إيبي واتانابي في طوكيو عام 2017، وعادله الأسترالي ماثيو ويلسون، في الدور قبل النهائي للسباق أمس الخميس.

Россиянин Чупков установил рекорд мира в заплыве на 200 м брассом https://t.co/b9xgT2gcp9 — Интерфакс (@interfax_news) July 26, 2019

واحتل ويلسون المركز الثاني في سباق اليوم، بعدما حقق 2.06.68 دقيقة، بينما اكتفى الياباني إيبي واتانابي بالمرتبة الثالثة، ونال الميدالية البرونزية.

وهذه الميدالية الذهبية الثالثة لروسيا في بطولة العالم الحالية، بعد ذهبية النجمة يوليا يفيموفا في سباق 200 متر سباحة على الصدر، وذهبية يفغيني ريلوف في سباق 200 متر سباحة على الظهر.

المصدر: وكالات