يغيب الروسي رمضان إيمييف عن دورة للفنون القتالية المختلطة لمنظمة (UFC)، في نيو جيرسي، بسبب مشاكل في الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المفترض أن يواجه المقاتل رمضان إيمييف نظيره البرازيلي كلاوديو سيلفا، لكنه لم يتلق إذنا بالدخول إلى الولايات المتحدة.

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ووفقا لموقع "MMA Junkie"، سيتم استبدال المقاتل الروسي بالأمريكي كول ويليامز، لمواجهة كلاوديو سيلفا.

وحقق رمضان إيمييف، البالغ من العمر 32 عاما، 18 انتصارا، خلال مسيرته حتى الآن، مقابل ثلاث هزائم.

يذكر أنه في وقت سابق، أعلنت اللاعبة الروسية، سفيتلانا كوزنيتسوفا، حاملة لقب بطولة واشنطن للتنس، انسحابها من منافسات الموسم الحالي للبطولة، بسبب عدم حصولها أيضا على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: وكالات