كولاشيناتس يغرد بعد تعرضه لهجوم مسلح رفقة زميله أوزيل

نشر البوسني سياد كولاشيناتس، الظهير الأيسر لنادي أرسنال، تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، أكد فيها أنه وزميله في الفريق مسعود أوزيل بخير، وذلك بعد تعرضهما لهجوم مسلح أمس في لندن.

وكتب كولاشيناتس معلقا على صورة تجمعه بأوزيل: "نحن بخير"، وأرفق تغريدته بإيموجيات ضاحكة.

وتعرض اللاعب تركي الأصل ألماني الجنسية أوزيل، لهجوم مسلح من قبل بعض الذين يستخدمون الدراجات النارية بغرض السرقة السريعة، إذ كان لاعب الفريق اللندني رفقة زوجته وعائلة اللاعب البوسني زميله بالفريق كولاشيناتس، الذي تصدى ببسالة للمهاجمين، قبل أن يلوذوا بالفرار.

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYapic.twitter.com/CxsJeiCvxw — James (@smhjaames) July 25, 2019

المصدر: "تويتر"