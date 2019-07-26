الروسية يفيموفا تفوز بذهبية 200 متر سباحة على الصدر

توجت النجمة الروسية يوليا يفيموفا بالميدالية الذهبية في سباق 200 م سباحة على الصدر، اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات بطولة العالم للسباحة، المقامة في مدينة غوانغجو الكورية الجنوبية.

وقطعت يوليا يفيموفا مسافة السباق بزمن قدره (2:20.17 د.)، تاركة الميدالية الفضية للجنوب إفريقية تاتيانا شونماكير، التي حلت في المركز الثاني بزمن قدره (2:22.52 د.).

أما الميدالية البرونزية فقد ذهبت إلى الكندية سيدني بيكريم، التي وصلت إلى خط النهاية بعد (2:22.90 د.).

وهذه الميدالية الثانية للسباحة الروسية (27 عاما) في هذه البطولة، بعد فضية 100 متر سباحة على الصدر أيضا، بينما ذهبت الميدالية الذهبية إلى منافستها الأبرز الأمريكية، ليلي كينغ، التي تم استبعادها في الأدوار التأهيلية لسباق 200 متر بسبب انتهاكها لقواعد المنعطفات.

المصدر: وكالات