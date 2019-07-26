المدافع "الزجاجي" لبرشلونة ينتقل إلى فيسل كوبي الياباني

أعلنت وسائل إعلام بلجيكية اليوم، أن المدافع الدولي، توماس فيرمايلن، تعاقد مع فيسل كوبي الياباني لمدة عامين ونصف العام، بعد انتهاء عقده مع برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأفادت صحيفة "هيت لايتست نيوز" بأن مدافع برشلونة السابق الذي تحرر من عقده في الأول من يوليو الحالي "اجتاز الفحص الطبي الروتيني وزار مركز التدريب لفريقه المستقبلي الذي يحتل المركز الـ15 في الدوري الياباني".

👍🏼 Thumbs up for Thomas Vermaelen at Vissel Kobe. Just waiting for the official announcement. He’ll sign a contract until december 2021. pic.twitter.com/DaQfz1qLAn — Kristof Terreur 📰🎥 (@HLNinEngeland) July 26, 2019

وأضافت أن فريق فيسل كوبي سيعلن قريبا تعاقده رسميا مع فيرمايلن (33 عاما)، بعد رفض الأخير عرض زميله السابق ومواطنه فنسان كومباني، الراحل عن مانشستر سيتي الإنجليزي للعودة إلى أندرلخت وتسلم مهمة الإشراف عليه إلى جانب مهامه كلاعب.

وسيلعب فيرمايلن، الذي تلقبه جماهير برشلونة بـ"المدافع الزجاجي" لكثرة إصاباته، في الفريق الياباني، إلى جانب النجمين الإسبانيين، لاعب الوسط أندريس إنييستا، والمهاجم دافيد فيا، والمهاجم الألماني لوكاس بودولسكي، علما أن النادي الياباني ضم قبل أيام قليلة المدافع الدولي اللبناني جوان الأومري.

وخاض فيرمايلن، الذي تدرج في أياكس أمستردام الهولندي (2004-2009)، 74 مباراة دولية مع منتخب "الشياطين الحمر"، كما ارتدى قمصان العديد من الأندية، بينها أرسنال الإنجليزي (2009-2014)، وبرشلونة (2014-2019)، وروما الإيطالي (2016-2017) على سبيل الإعارة.

المصدر: وكالات