"الفيفا" يكشف موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ(فيفا) اليوم، أن النسخة قبل الأخيرة من كأس العالم للأندية وفقا لصيغتها الحالية، والتي تضم سبعة فرق، ستنطلق في قطر في الـ11 من ديسمبر المقبل.

وذكر الاتحاد في وقت سابق، أنه سيُحدث البطولة لتشمل 24 فريقا بداية من 2021، على أن تستضيف قطر آخر نسختين وفقا للنظام القديم كبطولتين تجريبيتين قبل استضافتها كأس العالم 2022.

This year’s FIFA Club World Cup will kick off on 11 December in Qatar, with the champions being crowned on 21 December 🏆 #ClubWC — FIFA.com (@FIFAcom) July 26, 2019

وتأكدت مشاركة ثلاثة أندية فقط في نسخة هذا العام، وهم ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، ومونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة وهو بطل أوقيانوسيا.‭‭ ‬‬

وسيعتمد تحديد الفريق الذي سيمثل قطر على نتائج دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية.

وقال الـ"فيفا" في بيان نشره عبر موقعه: "لو فاز فريق قطري باللقب (القاري) فإنه سيتأهل مباشرة للدور الثاني.. بينما سيتأهل وصيف البطل لخوض المباراة الافتتاحية أمام هينجين سبورت في 11 ديسمبر".

وتابع البيان "لو كان الفائز بلقب دوري أبطال آسيا من خارج قطر، سيخوض السد حامل لقب دوري نجوم قطر المباراة الافتتاحية أمام هينجين سبورت".

وستحدد الفرق التي ستمثل إفريقيا، وآسيا، وأمريكا الجنوبية خلال الأشهر المقبلة.

وستسحب قرعة مباريات الدور الثاني وقبل النهائي في مقر الـ"فيفا" في زيورخ، يوم 16 سبتمبر المقبل.

المصدر: رويترز