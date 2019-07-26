أول تعليق للملاكم ماتياس بعد وفاة منافسه الروسي

تحدث الملاكم البورتوريكي، سابريل ماتياس، للمرة الأولى عن وفاة الروسي مكسيم داداشيف، بعد يوم واحد من نزالهما، في مدينة أوكسون هيل الأمريكية.

ونقل موقع Yahoo Sports عن الملاكم البورتوريكي قوله "الله وحده يعلم سبب كل الأحداث.. سأحترمك دائما.. أرقد بسلام مكسيم داداشيف".

وتواجه داداشيف وماتياس الاثنين الماضي، واستمر نزالهما حتى الجولة 11، قبل أن يضطر مدرب الملاكم الروسي لإنهائه بعد أن لاحظ تأثر داداشيف بالضربات التي تلقاها في رأسه.

وانهار داداشيف بعدها تماما، ولم يستطع السير إلى غرفة الملابس، ودخل في حالة إغماء ليتم نقله إلى المستشفى، وتبينت إصابته بنزيف في المخ، وخضع لعملية جراحية طارئة لكنها لم تنجح، وتوفي بعد يوم واحد من النزال عن عمر ناهز 28 عاما.

وكانت الهزيمة أمام ماتياس الأولى لداداشيف في مسيرته التي حقق فيها 13 فوزا.

تجدر الإشارة إلى أن الملاكم البورتوريكي رفض الحصول على مستحقاته المالية من نزاله أمام داداشيف.

المصدر: eurosport.ru