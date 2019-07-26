بعد أسينسيو.. نجم ريال مدريد الجديد يتعرض لإصابة قوية

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم، إصابة ظهيره الأيسر الجديد الدولي الفرنسي فيرلاند ميندي، خلال تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة أتلتيكو مدريد وديا.

وقال النادي الملكي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "بعد الاختبارات التي خضع لها لاعبنا فيرلاند ميندي من قبل الطاقم الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة الأمامية للفخذ الأيمن. في انتظار تطور الحالة".

Parte médico de Mendy. #RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 25, 2019

ومن المرتقب أن يغيب صاحب الـ24 عاما، الذي انضم مطلع الشهر الحالي إلى ريال مدريد قادما من ليون الفرنسي مقابل 48 مليون يورو، بين ثلاثة وأربعة أسابيع بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

وقدم ميندي أداء جيدا خلال مباراة ودية جمعت الريال وأرسنال الاثنين الماضي، وانتهت بفوز الفريق الملكي بضربات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما. ولعب الفرنسي الدولي شوطا أظهر فيه مهاراته مع الكرة، والسرعة.

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وتأتي إصابة ميندي، بعد يوم واحد فقط على الضربة التي تلقاها الريال بتأكيد تعرض لاعبه الإسباني ماركو أسينسيو، لإصابة في الرباط الصليبي، سيبتعد على إثرها عن الملاعب لمدة طويلة تتراوح بين 6 و9 أشهر.

المصدر: وكالات