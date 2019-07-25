أرسنال الروسي يسقط أمام نيفتشي الأذربيجاني (فيديو)

استهل فريق أرسنال الروسي مشواره في الدور التمهيدي الثاني للدوري الأوروبي لكرة القدم، بخسارة في عقر داره أمام ضيفه نيفتشي باكو الأذربيجاني (0-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس.

ويدين الفريق الأذربيجاني بالفضل في انتصاره الثمين، للاعبه البرازيلي داريو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على الملعب المركزي لمدينة "تولا".

ويشارك فريق أرسنال لأول مرة في تاريخه في التصفيات الأوروبية.

المصدر: "sportbox.ru"