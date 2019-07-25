التأشيرة الأمريكية تحرم بطلة روسية من الدفاع عن لقبها

أعلنت اللاعبة الروسية، سفيتلانا كوزنيتسوفا، حاملة لقب بطولة واشنطن للتنس، انسحابها من منافسات الموسم الحالي للبطولة، بسبب عدم حصولها على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتبت كوزنيتسوفا "تدوينة" عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، جاء فيها: "أيها الأصدقاء، الوضع مع تأشيرة الولايات المتحدة يجبرني على الانسحاب من البطولة في واشنطن. للأسف، لا أستطيع السفر إلى هناك والدفاع عن اللقب. لأول مرة يحصل معي مثل هذا الموقف في مسيرتي الاحترافية (وهي ليست بالقصيرة)، وآمل حقا أن يكون الحل سريعا!".

وتوجت سفيتلانا كوزنيتسوفا، البالغة من العمر 32 عاما، الموسم الماضي، بلقب بطولة واشنطن، والتي ستجري منافساتها في العام الحالي خلال الفترة من 29 يوليو الجاري ولغاية 4 أغسطس المقبل. ومن ثم ستبدأ بطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، في 26 أغسطس المقبل أيضا، في مدينة نيويورك.

المصدر: وكالات