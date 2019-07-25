نورمحمدوف يتصدر تصنيف "فوربس" لأكثر الشخصيات الروسية نجاحا

نشرت مجلة "فوربس" تصنيفا لأكثر الشخصيات الروسية نجاحا في مجال الأعمال والرياضة تحت سن 40 عاما.

واعتمد التقييم على معيارين أساسيين وهما: الدخل خلال الفترة الممتدة من يونيو 2018 حتى مايو 2019، والشعبية (ذكر الشخص في وسائل الإعلام، والبحث عنه في محركات البحث، وعدد متابعيه في شبكات التواصل الاجتماعي).

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وتصدر حبيب نورمحمدوف بطل الفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف، هذا التصنيف، وبلغ دخله حسب تقييم "فوربس"، 11.5 مليون دولار (من يونيو 2018 إلى مايو 2019)، وتم ذكره في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية خلال الفترة المذكورة 75 ألفا و1.5 مليون مرة على الترتيب.

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وجاءت مقدمة البرامج والمغنية، أولغا بوزوفا، في المركز الثاني، بدخل بلغ 4.4 مليون دولار، وذكر اسمها في وسائل الإعلام أكثر من 73 ألف مرة، وفي الشبكات الاجتماعية 4.5 مليون مرة.

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وحل نجم الهوكي الروسي المحترف في صفوف "واشنطن كابيتال"، ألكسندر أوفيتشكين، في المركز الثالث، بدخل بلغ 14.5 مليون دولار، وذكر 59 ألف مرة في وسائل الإعلام، و560 ألف مرة في شبكات التواصل.

ودخل ضمن قائمة العشرة الأوائل أيضا، كل من المغنيين يغور كريد، وباستا، وديما بيلان، وتيموتي، وعارضة الأزياء يرينا شايك، ومهاجم منتخب روسيا أرتيوم دزيوبا، والمغنية بولينا غاغارينا.

المصدر: "meduza.io"