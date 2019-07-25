دينامو موسكو يتعاقد مع نجيه مهاجم مرسيليا

أعلن نادي دينامو موسكو الروسي لكرة القدم، اليوم الخميس، ضم المهاجم الكاميروني كلينتون نجيه، لاعب فريق مرسيليا الفرنسي، لمدة أربع سنوات.

وكتب دينامو موسكو "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيها: "كلينتون نجيه في دينامو!! وقع مهاجم منتخب الكاميرون اليوم عقدا مع فريقنا لأربع سنوات".

وأشار النادي الروسي إلى أن نجيه سيرتدي القميص رقم 9، من دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى حول الصفقة.

🔥 Клинтон Н'Жи - в #Динамо!!! Сегодня форвард сборной Камеруна подписал соглашение с нашим клубом на 4️⃣ года👈 Выступать за бело-голубых Клинтон будет под 9️⃣ номером💙 Bienvenue, Clinton⚪🔵 pic.twitter.com/YNd3JAA7tE — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 25. července 2019

بيد أن تقارير صحفية كشفت أن قيمة صفقة انتقال المهاجم الكاميروني، المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس إفريقيا 2017، بلغت 5,5 ملايين يورو.

وانتقل كلينتون نجيه، البالغ من العمر 25 عاما، إلى صفوف مرسيليا صيف 2016 على سبيل الإعارة قادما من فريق توتنهام الإنجليزي، وبعد عام تعاقد معه النادي الفرنسي بشكل نهائي مقابل 7 ملايين يورو، ولكن اللاعب أخفق في فرض نفسه في التشكيلة الأساسية، فلم يسجل سوى 3 أهداف فقط خلال 21 مباراة في الدوري الفرنسي.

المصدر: وكالات