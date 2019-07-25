كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، طالب إدارة فريقه يوفنتوس بالتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة "El Mundo Deportivo"، أن رونالدو يحاول التأثير على إدارة "البيانكونيري" لضم النجم البرازيلي، مشيرة إلى أن الدولي البرتغالي الذي يتمتع بعلاقة جيدة مع نيمار، يعتقد أن هذا الأخير ربما يكون الحل المثالي في الوقت الحالي بالنسبة له، لمساعدته في قيادة يوفنتوس للظفر بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو اللقب الذي كان يسعى وراءه فريق "السيدة العجوز" من خلال ضمه رونالدو صيف العام 2018.

Cristiano habría dado el visto bueno a la llegada de Neymar a la Juventushttps://t.co/UjLJTwuWdupic.twitter.com/lMBdntkb49 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 24, 2019

وأعلن نيمار في وقت سابق، صراحة أنه يريد مغادرة النادي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لكن إدارة سان جيرمان ما زالت متمسكة به، وقد أدرجه الألماني توماس توخيل، المدير الفني لسان جيرمان، في قائمة الفريق التي ستسافر إلى الصين خلال الأيام المقبلة، لخوض معسكر تدريبي هناك استعدادا للموسم الجديد.

وترددت أنباء مؤخرا، عن عرض يوفنتوس على "البي إس جي"، لاعبيه الأرجنتيني باولو ديبالا، والفرنسي بليز ماتويدي ومبلغا ماليا، لم تكشف قيمته، في محاولة للتعاقد مع أغلى لاعب في العالم، الذي انضم لسان جيرمان عام 2017 قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.

المصدر: sport-express.ru