 
مباشر

رونار ينفي شائعات إمكانية خوضه تجربة جديدة في إفريقيا

الرياضة

رونار ينفي شائعات إمكانية خوضه تجربة جديدة في إفريقيا
Globallookpress
رونار ينفي شائعات إمكانية خوضه تجربة جديدة في إفريقيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m61r

نفى الفرنسي هيرفي رونار، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، التقارير التي ربطته بتولي مسؤولية تدريب أحد المنتخبين السنغالي أو المصري.

وقال المدرب الفرنسي، الذي فك قبل أيام ارتباطه مع الاتحاد المغربي لكرة القدم بالتراضي، عقب خروج "أسود الأطلس" من الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019، قال في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر": "من أجل وضع حد بشكل فوري للشائعات التي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، سأعلن عن وجهتي خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن وجهتي لن تكون القارة الإفريقية".

وأرفق رونار تغريدته بصورة لصحيفة سنغالية، عنونت مقالا لها بتصريح للمدرب الفرنسي بصيغة: "أعتقد أنني سأدرب السنغال يوما ما".

وربطت تقارير إعلامية عدة، "الثعلب الفرنسي" بتدريب المنتخب المصري أو السنغالي، لا سيما بعد انفصال الأول عن مدربه المكسيكي خافيير أغيري، بعد الخروج المرير للفراعنة من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا، وخسارة الثاني نهائي البطولة نفسها أمام الجزائر بهدف دون رد.

المصدر: "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وزيرة مصرية تشير بعلامة "الذبح والتقطيع".. هل كانت تمزح؟