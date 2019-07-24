نفى الفرنسي هيرفي رونار، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، التقارير التي ربطته بتولي مسؤولية تدريب أحد المنتخبين السنغالي أو المصري.

وقال المدرب الفرنسي، الذي فك قبل أيام ارتباطه مع الاتحاد المغربي لكرة القدم بالتراضي، عقب خروج "أسود الأطلس" من الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019، قال في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر": "من أجل وضع حد بشكل فوري للشائعات التي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، سأعلن عن وجهتي خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن وجهتي لن تكون القارة الإفريقية".

In order to put an immediate end to rumours which are totally unfounded, I will announce in a few days my choice but I can already say as I did a few months ago that it will not be on the African continent. — Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) July 24, 2019

وأرفق رونار تغريدته بصورة لصحيفة سنغالية، عنونت مقالا لها بتصريح للمدرب الفرنسي بصيغة: "أعتقد أنني سأدرب السنغال يوما ما".

وربطت تقارير إعلامية عدة، "الثعلب الفرنسي" بتدريب المنتخب المصري أو السنغالي، لا سيما بعد انفصال الأول عن مدربه المكسيكي خافيير أغيري، بعد الخروج المرير للفراعنة من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا، وخسارة الثاني نهائي البطولة نفسها أمام الجزائر بهدف دون رد.

المصدر: "تويتر"