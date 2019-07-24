رسميا.. سان جيرمان يتعاقد مع الموهبة حسين التواتي

أعلن نادي باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع الموهبة، حسين التواتي، قادما من نادي ليون.

وقال الفريق الباريسي عبر حسابه في "تويتر": "سان جيرمان سعيد بالإعلان عن التوقيع لحسين التواتي، الذي سيدافع عن ألوان الفريق خلال الموسمين المقبلين".

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Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer les signatures en contrat stagiaire d'Hussayn Touati pour 2⃣ saisons et de Denis Franchi pour 3⃣ saisons au sein du club 👏



🔴🔵 #ICICESTPARISpic.twitter.com/NBEjiDkTvX — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 23, 2019

وسيلعب التواتي البالغ 17 عاما، مع فئة الشباب لفريق سان جيرمان قبل تصعيده للفريق الأول.

🔁 MERCATO



Hussayn Touati (père marocain et mère algérienne, né en 2001, milieu offensif gauche) à signer un contrat stagiaire avec le PSG jusqu'à 2021 pic.twitter.com/5gVzqzyaKP — Almarssadpro_FR (@AlmarssadproFr) July 23, 2019

وولد التواتي في فرنسا عام 2001، لأب مغربي وأم جزائرية، وتخرج في مدرسة ليون الفرنسية الشهيرة، ويلعب في مركز وسط الميدان الهجومي.

ويحق لصاحب الـ 17 عاما، الاختيار بين 3 منتخبات لتمثيلها مستقبلا وهي الجزائر، وفرنسا، والمغرب.

وأعلن سان جيرمان، يوم أمس، تعاقده مع لاعبين شابين آخرين، وهما الهولندي تشافي سيمونز (16 عاما) من برشلونة، وحارس المرمى الإيطالي دينيس فرانشي (16 عاما) من أودينيزي.

المصدر: PSG