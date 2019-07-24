بالفيديو.. سباح يحطم الرقم القياسي العالمي لأسطورة السباحة فيلبس

نجح المجري الشاب، كريستوف ميلاك، من تحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق 200 متر فراشة للرجال، ضمن بطولة العالم للسباحة، اليوم الأربعاء، ليفوز بالميدالية الذهبية.

وسجل ميلاك زمنا بلغ دقيقة واحدة و50.73 ثانية متفوقا على الياباني، دايو سيتو، الذي سجل دقيقة واحدة و53.86 ثانية والجنوب إفريقي، تشاد لو كلوس، الذي سجل دقيقة واحدة و54.15 ثانية.

STOP THE PRESSES! A fantastic new World Record from 19-year old Kristóf Milák of Hungary in the Men’s 200m Fly beating Michael Phelps old mark of 1:51.51, set a decade ago in Rome, with a new time of 1:50.73…Outstanding! 💪👑#Swimming#FINAGwangju2019pic.twitter.com/Qr2DiOGDG3 — FINA (@fina1908) July 24, 2019

وحطم السباح البالغ 19 عاما الرقم القياسي السابق الذي سجله الأمريكي، مايكل فيلبس، والذي بلغ دقيقة واحدة و51.51 ثانية، في بطولة العالم 2009.

المصدر: "رويترز"