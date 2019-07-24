بالفيديو.. بوفون يخضع لتحدي الوافدين الجدد إلى "السيدة العجوز"

نفذ المخضرم جانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي مراسم انضمامه كلاعب جديد للفريق بعد عودته إلى نادي "السيدة العجوز" في تورينو قادما من باريس سان جيرمان.

وأدى بوفون أغنية إيطالية "Volare of Gipsy Kings" خلال مأدبة العشاء، كنوع من التقاليد التي يفرضها لاعبو الفريق على كل لاعب ينضم للنادي

ولم تشفع السنوات الطويلة التي قضاها الحارس الأسطورة البالغ 41 عاما داخل جدران النادي الإيطالي، لإعفائه من تنفيذ تحدي الوافدين الجدد.

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ولعب بوفون بقميص يوفنتوس لمدة 17 سنة، قادما من بارما في عام 2001 ، فاز خلالها بلقب الدوري الإيطالي 9 مرات، لكن لم يسبق له الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، رغم وصوله للمباراة النهائية 3 مرات، لكنه قرر الرحيل إلى باريس سان جيرمان لخوض تجربة جديدة، قبل أن يقرر النادي الفرنسي عدم تجديد عقده الذي امتد لعام واحد.

يذكر أن بوفون كان قد اعتزل اللعب دوليا بعد فشل منتخب إيطاليا في بلوغ نهائيات مونديال روسيا.

المصدر: "إنستغرام"