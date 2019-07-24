ضربة موجعة لريال مدريد قبيل انطلاق الموسم الجديد

أعلن نادي ريال مدريد عن التشخيص النهائي للإصابة التي تعرض لها لاعبه ماركو أسينسيو، خلال المباراة الودية أمام أرسنال فجر اليوم.

وقال النادي الملكي في بيان نشره عبر موقعه: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا ماركو أسينسيو من قبل جهاز الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى".

🔍 Parte médico de Asensio.#RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 24, 2019

وأشار البيان إلى أن صاحب الـ23 عاما، سيخضع لجراحة عاجلة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعرض أسينسيو، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام أرسنال فجر اليوم، في بطولة كأس الأبطال الدولية، حيث سقط على أرض الملعب، بعد كرة مشتركة مع الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ نجم أرسنال، ووضع يده على وجهه من شدة الإصابة، قبل أن يغادر الملعب ومنه للمستشفى لإجراء الفحص الطبي.





For Marco Asensio 2019/2020 season is over pic.twitter.com/gRABnU5KNH — Gucci Bet (@GucciBet24) July 24, 2019

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أوضحت أن التشخيص المبدئي للإصابة يشير إلى قطع الرباط الصليبي في الركبة اليسرى للاعب منتخب إسبانيا، ويحتاج التعافي من مثل تلك الإصابات ما بين 8 إلى 9 أشهر.

المصدر: وكالات