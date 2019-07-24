تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، وهو يحاول "تحرير" أحد المشجعين من قبضة الشرطة.

واقتحم أحد المشجعين تدريبات نادي يوفنتوس الذي يستعد لمواجهة إنتر ميلان اليوم في الصين، ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية الودية، ولسوء حظ المشجع، فقبل وصوله بأمتار قليلة للاعبي "اليوفي"، تصدى له شرطيون مكلفون بحفظ أمن الملعب، وطرحوه أرضا.

Invasione di campo durante l'allenamento della Juventus in Cina 🇨🇳



La reazione di Ronaldo è... 🤷‍♂️ pic.twitter.com/M1j0Js4lqw — Goal Italia (@GoalItalia) July 23, 2019

والطريف، أنه أثناء محاولة الشرطة السيطرة على المشجع، ركض رونالدو صوب أحد أفراد الشرطة، وقفز عاليا ليضربه بكتفه، في مشهد لم يستوعبه الشرطي، وبدت علامات الاستغراب واضحة على محياه، بينما ارتسمت الابتسامة في وجه رونالدو، الذي عاد لمواصلة التدريبات وكأن شيئا لم يقع.

وكان رونالدو، خطف الأضواء أيضا بتصرف رائع أثار إعجاب الجماهير، خلال المباراة الودية التي جمعت يوفنتوس وتوتنهام الاثنين الماضي في سنغافورة.

فأثناء جلوس رونالدو على دكة البدلاء في الدقيقة 63 من المباراة، اقتحم طفل سنغافوري الملعب من أجل الاقتراب من لاعبي يوفنتوس والتقاط صورة معهم، وبلفتة مميزة لاقى ترحيبا من اللاعبين وخصوصا من "الدون"، الذي صافحه وأجلسه بجانبه، ليتابع "المشجع المحظوظ" أحداث اللقاء من الدكة برفقة نجوم فريق "السيدة العجوز".

المصدر: RT