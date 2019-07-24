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حذف حساب على "تويتر" للاعب كرة قدم قبل إعلانه عن كونه مثليا

الرياضة

حذف حساب على
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تم حذف حساب على "تويتر" سرت مزاعم بأنه يخص لاعب كرة قدم يستعد للإعلان عن كونه مثليا.

وكان الحساب المجهول الذي حمل اسم "لاعب كرة القدم المثلي" ذكر أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء حيث سيكون بوسع هذا اللاعب أن يذكر علنا "وبكل فخر وثقة أنه لاعب كرة قدم محترف ومثلي الجنس".

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ولا يوجد أي لاعب كرة قدم من الرجال أعلن صراحة عن أنه مثلي الجنس على صعيد كرة القدم الاحترافية. 

وتم نشر رسالة على الحساب المجهول جاء فيها: "اعتقدت أنني قوي، كنت مخطئا"، واجتذب الحساب أكثر من 50 ألف متابع، قبل أن يحذف.

المصدر: تويتر

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