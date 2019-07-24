الحكيم يتحدث لـ RT عن أسباب قدوم المنتخب الأولمبي السوري إلى روسيا

تحدث أيمن الحكيم المدير الفني لمنتخب سوريا الأولمبي بكرة القدم في تصريحات خاصة لـRT عن أسباب اختيار مدينة كراسنودار الروسية لإقامة معسكر تحضيري.

وأكد الحكيم أن اختيار المدينة جاء لعدة أسباب أبرزها أن البلاد استضافت كأس العالم 2018 ، إضافة لوجود بنية تحتية رياضية ممتازة.

ونجح المنتخب السوري في أولى مبارياته الودية ضمن معسكره الاستعدادي، في الفوز على فريق جي إن سي سبارتاك 3-1 في اللقاء الذي جرى بينهما الثلاثاء.

وسجل لمنتخب سوريا كل من عبد الرحمن بركات في الدقيقة (15)، وعبد المنان خليل (24) وعلاء الدالي (85 من ركلة جزاء).

أما هدف سبارتاك فجاء في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

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يذكر أن منتخب سوريا الأولمبي يجري معسكرا استعداديا في كراسنودار حتى 31 من الشهر الجاري، وهي إحدى المحطات الاستعدادية لبطولة آسيا المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في تايلاند والمؤهلة إلى مسابقة كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020.

المصدر: RT