شاهد بيل يرد على زيدان.. ويقود الريال للعودة ضد أرسنال

رد الويلزي غاريث بيل على مدربه الفرنسي زين الدين زيدان في أرض الملعب ليعود بريال مدريد ضد أرسنال الإنجليزي ويدرك التعادل 2-2 ثم الفوز بركلات الترجيح في كأس الأبطال الدولية الودية.

عاد بيل "المنبوذ" إلى التشكيلة الثلاثاء وشارك في الشوط الثاني بدلا من الوافد الجديد البلجيكي إدين هازار، حين كان عملاق إسبانيا متخلفا بهدفين سجلهما الفرنسي ألكسندر لاكازيت من ركلة جزاء تسبب بها ناتشو للمسه الكرة بيده داخل المنطقة وطرد على إثرها لنيله الإنذار الثاني عند الدقيقة 10، وجاء الهدف الثاني عبر الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة 24.

ومع تعادل الأرقام من حيث عدد اللاعبين بطرد سقراطيس باباستاثوبولوس من أرسنال في الدقيقة 40 لنيله أيضا إنذارا ثانيا، عاد ريال إلى أجواء اللقاء بفضل هدف الويلزي في الدقيقة 56 ثم أطلق المواجهة من نقطة الصفر بعد دقائق معدودة بفضل البديل الآخر ماركو إسينسيو في الدقيقة 59.

ورغم الفرص التي حصل عليها الفريقان لما تبقى من الشوط الثاني، بقيت النتيجة على حالها فاحتكما إلى ركلات الترجيح التي تفوق فيها ريال 3-2 رغم أنه أهدر محاولته الأولى عبر بيل بالذات.

إقرأ المزيد

وأكد زيدان بعد اللقاء أنه لم يتغير أي شيء بالنسبة لوضع بيل، رغم الهدف وإنقاذه محاولة لأرسنال عن خط مرمى فريقه، مشيرا إلى أنه قدم مباراة جيدة قائلا: "أنا سعيد من أجله، لا أعلم ما سيحصل، في الوقت الحالي هو معنا".

وغاب بيل عن المباراة الأولى للنادي الملكي في كأس الأبطال التي تتنقل مبارياتها بين أمريكا وأوروبا وآسيا، والتي خسرها "الميرنغي" أمام بايرن ميونيخ الألماني السبت 1-3، وذلك "لأن النادي يعمل على رحيله، لهذا السبب لم يشارك".

البمصدر:"أ ف ب"