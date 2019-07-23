فتاة تهزم الكنغر الأسترالي "المشاكس" كاريوس.. فيديو

لقنت لاعبة الدوري الأمريكي بكرة السلة للسيدات المحترفات (NBA) سابقا، شيريل جورج، ممثلة الفريق الاستعراضي "هارلم جلوبروترز"، لاعب التنس الأسترالي نيك كيريوس، دروسا في السلة.

وتفوقت اللاعبة الأمريكية على الكنغر الأسترالي "المشاكس" في العديد من المسابقات الثنائية بينهما بكرة السلة.

ونقل حساب رابطة لاعبي التنس المحترفين، على موقع "تويتر"عن نيك كيريوس قوله: "لقد كان في ذلك الكثير من المرح. لا أستطيع العيش من دون كرة السلة. أتابع دائما الأحداث في هذه الرياضة. ببساطة، من المذهل أن تكون قريبا من شيريل التي لعبت في الدوري الأمريكي للسيدات المحترفات. لقد علمتني فنونا جديدة. كان ذلك رائعا".

يذكر أن نيك كيريوس توج بخمسة ألقاب حتى الآن في مسيرته الاحترافية، ويشغل المركز الـ 48 في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، في الوقت الحالي.

المصدر: وكالات