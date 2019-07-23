لاعب إفريقي يتلقى جائزة "غريبة" كرجل للمباراة (صور)

قدم أحد أنصار نادي "بيغ بوليتس" المالاوي لكرة القدم، هدية غريبة لهداف الفريق حسن كاجوكي، الذي قاد فريقه إلى الفوز على خصمه "كارونجا يونايتد" (5-0)، الأحد الماضي، على ملعب كاموزو.

وطلب أحد المعجبين السماح له بتقديم هدية للاعب كاجوكي بعد أن سجل هدفين وصنع مثلهما، وكانت عبارة عن علبة كرتونية كتب علها اسم اللاعب، وبداخلها دجاجة عليها طلاء لونه أحمر، وهو لون النادي.

ونشر نادي "Big Bullets" عبر صفحته على موقع "فيسبوك" صورة للاعب الهداف وهو يتسلم الدجاجة، كجائزة لأفضل لاعب في المباراة.

ووفقا للوائح الدوري الملاوي، فإن جائزة أفضل لاعب في المباريات تمنح من قبل راعي الدوري، ولكن فريق "Big Bullets" ذكر أن أحد المعجبين منح الجائزة لأفضل لاعب في هذه المرة.

ويبدو أن لدى هذا الفريق تقاليد قديمة خاصة به، حيث يتلقى لاعبوه هدايا مختلفة، مثل الحيوانات والأموال وغيرها من الأشياء.

المصدر: وكالات