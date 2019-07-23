أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، قائمة الفريق التي ستسافر إلى الصين لخوض معسكر تدريبي استعدادا للموسم الجديد.

وضمت القائمة 33 لاعبا، بينهم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ويأتي تواجد نيمار في القائمة، ليضع حدا للأنباء المنتشرة حول رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، وإن كانت مجرد قائمة وتم تأكيدها من طرف واحد فقط.

وربطت عدة تقارير إعلامية، نيمار بالعودة إلى برشلونة هذا الصيف، كما أعلن ذلك صراحة اللاعب نفسه، حيث أكد أنه يريد مغادرة النادي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل العودة إلى الفريق الكتالوني، الذي قضى معه 4 مواسم ناجحة بين العامين 2013 و2017.

وكان نيمار، تأخر عن الالتحاق بتدريبات سان جيرمان التي انطلقت منتصف الشهر الجاري، ومع ذلك فإن توخيل ربما يعتمد عليه في مباراة الفريق المقررة، يوم السبت المقبل، أمام إنتر ميلان.

المصدر: وكالات