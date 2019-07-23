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الروسية يفيموفا تحرز ميدالية فضية في بطولة العالم للسباحة

الرياضة

الروسية يفيموفا تحرز ميدالية فضية في بطولة العالم للسباحة
Sputnik
الروسية يفيموفا تحرز ميدالية فضية في بطولة العالم للسباحة
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توجت البطلة الروسية يوليا يفيموفا، اليوم الثلاثاء، بفضية سباق 100 متر سباحة على الصدر، ضمن منافسات بطولة العالم للسباحة المقامة في غوانغجو الكورية الجنوبية.

واحتلت البطلة الروسية المركز الثاني، بعدما قطعت مسافة السباق في زمن قدره 1.05.49 دقيقة، خلف الأمريكية ليلي كينغ (1.04.39 دقيقة)، التي نالت الميدالية الذهبية.

أما الميدالية البرونزية، فكانت من نصيب الإيطالية مارتينا كارارو، التي حلت ثالثة (1.06.36).

المصدر: rsport.ria.ru

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