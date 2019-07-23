الروسية يفيموفا تحرز ميدالية فضية في بطولة العالم للسباحة

توجت البطلة الروسية يوليا يفيموفا، اليوم الثلاثاء، بفضية سباق 100 متر سباحة على الصدر، ضمن منافسات بطولة العالم للسباحة المقامة في غوانغجو الكورية الجنوبية.

واحتلت البطلة الروسية المركز الثاني، بعدما قطعت مسافة السباق في زمن قدره 1.05.49 دقيقة، خلف الأمريكية ليلي كينغ (1.04.39 دقيقة)، التي نالت الميدالية الذهبية.

🥈 Ефимова завоевала серебро на 100 м брассом на ЧМhttps://t.co/eixFLSFATepic.twitter.com/nJgBPiQC57 — РИА Новости Спорт (@rsportru) July 23, 2019

أما الميدالية البرونزية، فكانت من نصيب الإيطالية مارتينا كارارو، التي حلت ثالثة (1.06.36).

المصدر: rsport.ria.ru