من هي الحسناء التي رافقت كالظل منتخب الجزائر بطل أمم إفريقيا؟

لاحظ كثيرون تواجد فتاة ضمن وفد منتخب الجزائر العائد من القاهرة بعد تتويجه بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي استضافتها مصر.

وتساءل كثيرون عن هوية تلك الفتاة وسر تواجدها مع منتخب الجزائر، منذ معسكر الدوحة الذي سبق انطلاق فعاليات كأس أمم إفريقيا 2019.

@MostefaSahli1/Twitter

الفتاة تدعى لامية محي الدين، وتبلغ من العمر 29 عاما، وهي عضو الطاقم الطبي للمنتخب الجزائري والمكلفة بمراقبة نوعية التغذية.

#شجع_الخضر 🇩🇿✌⚽🏅🏆



جنود الخفاء في المنتخب الوطني الجزائري الذين قامو بعمل كبير وساهموا في هذا التتويج يستحقون الثناء هم أيضا

المعد البدني : ريمي

أخصائية التغدية : لامية محي الدين

مدرب الحراس : عزيز بوراس pic.twitter.com/GehPCIPcOm — Bmď Fcb Cűlé 🇩🇿 (@ofinne21) July 21, 2019

وحصلت لامية على شهادة الماجستير في علم التغذية والتغذية البشرية من جامعة الجزائر، وهي أول امرأة تشغل منصب طبيبة التغذية في الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وكان منتخب الجزائر توج بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه (بعد اللقب الأول عام 1990)، عقب فوزه على السنغال بهدف نظيف في المباراة النهائية للنسخة الـ32 من البطولة القارية، التي اختتمت منافساتها في مصر في الـ 19 من الشهر الجاري.

المصدر: وكالات