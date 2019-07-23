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من هي الحسناء التي رافقت كالظل منتخب الجزائر بطل أمم إفريقيا؟

الرياضة

من هي الحسناء التي رافقت كالظل منتخب الجزائر بطل أمم إفريقيا؟
AFP MostefaSahli1/Twitter
من هي الحسناء التي رافقت كالظل منتخب الجزائر بطل أمم إفريقيا
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لاحظ كثيرون تواجد فتاة ضمن وفد منتخب الجزائر العائد من القاهرة بعد تتويجه بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي استضافتها مصر.

وتساءل كثيرون عن هوية تلك الفتاة وسر تواجدها مع منتخب الجزائر، منذ معسكر الدوحة الذي سبق انطلاق فعاليات كأس أمم إفريقيا 2019.

من هي الحسناء التي رافقت كالظل منتخب الجزائر بطل أمم إفريقيا؟
@MostefaSahli1/Twitter

الفتاة تدعى لامية محي الدين، وتبلغ من العمر 29 عاما، وهي عضو الطاقم الطبي للمنتخب الجزائري والمكلفة بمراقبة نوعية التغذية.

وحصلت لامية على شهادة الماجستير في علم التغذية والتغذية البشرية من جامعة الجزائر، وهي أول امرأة تشغل منصب طبيبة التغذية في الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وكان منتخب الجزائر توج بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه (بعد اللقب الأول عام 1990)، عقب فوزه على السنغال بهدف نظيف في المباراة النهائية للنسخة الـ32 من البطولة القارية، التي اختتمت منافساتها في مصر في الـ 19 من الشهر الجاري.

المصدر: وكالات

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