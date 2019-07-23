ثلاث برونزيات لمنتخب سوريا بالتايكواندو في بطولة آسيا

أحرز منتخب سوريا للتايكواندو ميداليته البرونزية الثالثة، في بطولة آسيا المقامة حاليا في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء.

وجاءت البرونزية الثالثة بفئة الناشئات عبر اللاعبة، آية مبارك، بعد تغلبها على لاعبة الهند في دور الـ 16 وفوزها على لاعبة الإمارات في دور الـ 8 وتأهلها إلى المربع الذهبي، قبل أن تخسر أمام لاعبة أوزبكستان ضمن الدور نصف النهائي.

وكان المنتخب السوري قد حقق برونزيتين في البطولة، أمس الاثنين، في فئة الشباب والشابات عبر محمد سلامة، بعد تغلبه على منافسه الصيني في دور الـ 8 وخسارته أمام خصمه الإيراني بطل آسيا في المربع الذهبي. كما أحرزت شمس أحمد برونزية الشابات، بعد خسارتها في المربع الذهبي مع لاعبة من تايبه التايوانية.

المصدر: وكالة سانا