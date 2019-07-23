شاهد.. نجم ليفربول الصاعد لعروسي ينجو من تدخل عنيف

تعرض مدافع فريق ليفربول الواعد، الفرنسي ياسر لعروسي، لتدخل عنيف خلال مباراته الودية أمام فريق إشبيلية الإسباني، أمس الاثنين، وذلك ضمن تحضيراتهما للموسم الجديد.

وخرج اللاعب الشاب لعروسي من الملعب قبل نهاية المباراة بنحو 10 دقائق، متأثرا بإصابة قوية تلقاها إثر تدخل عنيف من قبل مدافع إشبيلية مواطنه، جويس غناغنون، الذي غادر الملعب بدوره لتلقيه البطاقة الحمراء مباشرة جراء ذلك.

That wasn’t a tackle by Sevilla’s Joris Gnagnon on Liverpool’s Yasser Larouci. He’s just booted him. That’s an assault.pic.twitter.com/9k07CWpWBX — David Preece (@davidpreece12) 22 июля 2019 г.

وطمأن المدرب الألماني، يورغن كلوب، جمهور الريدز، على إصابة اللاعب الشاب.

وتمنى كلوب ألا تكون الإصابة خطيرة وفقا لما نشره الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، و صرح الألماني قائلا: "يبدو أنه كان محظوظا، وبالطبع علينا الانتظار مع مثل هذا النوع من الإصابات".

وأضاف كلوب: "لا نعرف حالة الإصابة بنسبة 100%، ولكني تحدثت مع الطبيب و قال لي إنه كان محظوظا ولكن علينا الانتظار".

وأشاد كلوب في وقت سابق بأداء لعروسي (18 عاما) الذي يخوض الموسم التحضيري مع ليفربول، بعد مشاركته خلال الموسم الماضي مع الفريق الرديف.

وينحدر ياسر لعروسي من ولاية الوادي (جنوبي الجزائر)، وانضم إلى ليفربول عام 2017، قادما من نادي لوهافر الفرنسي.

المصدر: وكالات