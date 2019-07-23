شاهد.. تشيلسي يتغلب على برشلونة بحضور غريزمان ودي يونغ

تغلب نادي تشيلسي على نظيره برشلونة بهدفين لهدف، في مباراة ودية أقيمت اليوم في اليابان، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وتقدم الشاب تامي أبراهام لتشيلسي، بحلول الدقيقة 34، ثم ضاعف لاعب الوسط روس باركلي النتيجة للـ"البلوز"، في الدقيقة 81، بهدف أحرزه من تسديدة يسارية من على حدود منطقة الجزاء.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سجل الكرواتي إيفان راكيتيتش، هدف تقليص الفارق لبرشلونة من تسديدة قوية (الدقيقة 90).

وشهدت المباراة مشاركة الوافدين الجديدين على برشلونة، الفرنسي أنطوان غريزمان، والهولندي فرينكي دي يونغ.

وأشرك إرنستو فالفيردي، مدرب "البارسا" تشكيلة في كل شوط، حيث بدأ بغريزمان في تشكيلته الأساسية منذ البداية، فيما حل دي يونغ بديلا مع بداية الشوط الثاني.

من جهته، حرص المدرب الجديد لتشيلسي، فرانك لامبارد، على تجربة العديد من اللاعبين هو الآخر، وأشرك لاعبه الجديد كريستيان بوليستيش أساسيا منذ البداية للمرة الأولى.

وسيخوض برشلونة ثاني مبارياته الاستعدادية في اليابان يوم السبت المقبل أمام الفريق المحلي فيسيل كوبي، فيما يعود تشيلسي إلى أوروبا من أجل مواصلة الاستعداد للبداية المرتقبة لمشوار الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: وكالات