أحرز الدولي الإنجليزي، هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، واحدا من أجمل الأهداف في مسيرته حتى الآن، في شباك يوفنتوس الإيطالي، خلال المباراة بينهما ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال.

وسدد هاري كين كرة من داخل دائرة منتصف الملعب، استقرت في شباك يوفنتوس، مسجلا واحدا من أجمل الأهداف في مسيرته، وجاء ذلك في الوقت القاتل في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع، ليقود توتنهام إلى الفوز على فريق "السيدة العجوز" (3-2)، ضمن تحضيرات الفريقين لبداية الموسم الجديد.

وأعرب هاري كين عن سعادته الغامرة بهدفه الرائع في تصريحات أبرزتها صحيفة "توتو سبورت": "رأيت حارس يوفنتوس يتقدم ويخرج من مرماه، وقلت إنه إذا أتيحت لي الفرصة لمفاجأته فسأفعل ذلك، وحدث ذلك بالفعل وسجلت الهدف".

وأضاف قائد "الأسود الثلاثة": "ربما هذا الهدف هو أحد أفضل الأهداف في مسيرتي".

يذكر أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أحرز هدف التقدم الثاني لـ "اليوفي" قبل استبداله بثلاث دقائق فقط، ليشاهد هدف كين الخرافي من على دكة البدلاء.

المصدر: وكالات