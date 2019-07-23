رسميا.. الجزائري إبراهيمي ينضم للريان القطري

أعلن نادي الريان المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الجناح الجزائري ياسين إبراهيمي لثلاثة مواسم، قادما من بورتو البرتغالي.

وكتب النادي القطري عبر حسابه على "تويتر": "بحضور سعادة الشيخ علي بن سعود آل ثاني (رئيس نادي الريان)، وقع الدولي الجزائري ياسين إبراهيمي على عقود انتقاله إلى الريان لمدة ثلاثة مواسم قادما من نادي بورتو البرتغالي"، دون الكشف عن القيمة المالية للتعاقد.

ياسين إبراهيمي رياني لثلاثة مواسم



في حضور سعادة الشيخ علي بن سعود آل ثاني وقع الدولي الجزائري ياسين إبراهيمي على عقود انتقاله للرهيب لمدة ثلاثة مواسم قادماً من نادي بورتو البرتغالي.

Yacine Brahimi signed for Al Rayyan Club for 3 years pic.twitter.com/dgyTeoqdju — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) July 22, 2019

وبات إبراهيمي، الذي توج الجمعة الماضي مع منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية على حساب السنغال، المحترف الثالث بصفوف الريان، بعد الأرجنتيني غابريال ميركادو، والكاميروني فرانك كوم.

صور توقيع الدولي الجزائري ياسين إبراهيمي على عقود انتقاله للرهيب في حضور سعادة الشيخ علي بن سعود آل ثاني pic.twitter.com/JaFEhJHKBa — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) July 22, 2019

وبدأ إبراهيمي (29 عاما)، مشواره مع رين الفرنسي (2008-2013)، وأعير خلال تلك الفترة مرتين، الأولى إلى كليرمون الفرنسي (2009-2010)، والثانية إلى غرناطة الإسباني (2012-2013)، قبل أن ينضم بصفة نهائية لصفوف الأخير (2013-2014)، ومنه إلى بورتو الذي توج معه بلقب الدوري المحلي عام 2018.

وأصبح إبراهيمي لاعبا حرا مع نهاية الموسم المنصرم، بعدما انتهى عقده مع فريقه السابق بورتو.

المصدر: وكالات