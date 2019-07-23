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تشيلسي يسخر من مشوار برشلونة في دوري الأبطال

الرياضة

تشيلسي يسخر من مشوار برشلونة في دوري الأبطال
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سخر تشيلسي الإنجليزي من نظيره برشلونة الإسباني، قبل مواجهة الفريقين الودية، الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس راكوتين الودية في اليابان، في إطار تحضيراتهما للموسم الجديد.

ونشر النادي اللندني مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر"، يتضمن مقتطفات من مباراته أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2012، والتي انتهت بالتعادل 2-2، إلا أن التأهل كان من نصيب "البلوز"، قبل أن يتوج بلقب النسخة.

وحاول النادي الكتالوني السخرية من تشيلسي، عندما أعاد البارسا نشر التغريدة، وعلق عليها: "هل هذه استعادة لذكرياتكم حينما كنتم تلعبون في دوري الأبطال يا رجال؟!".

ليرد تشيلسي على سخرية برشلونة بتغريدة جديدة، جاء فيها: "من الأفضل لكم عدم ذكر دوري الأبطال بعد الموسم الذي مررتم به (هذا العام)".

في إشارة إلى الخروج المذل لبرشلونة من إياب نصف نهائي "التشامبيونزليغ" على يد ليفربول الإنجليزي برباعية نظيفة.

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المصدر:"تويتر"

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