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نجم منتخب الجزائر يوجه رسالة مؤثرة لبلماضي

الرياضة

نجم منتخب الجزائر يوجه رسالة مؤثرة لبلماضي
Globallookpress
نجم منتخب الجزائر يوجه رسالة مؤثرة لبلماضي
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أكال الدولي الجزائري سفيان فيغولي، عبارات الشكر والمديح، لجمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، منوها بكل القيم والمبادئ التي غرسها في لاعبي "محاربو الصحراء".

وكتب فيغولي، الذي توج مع منتخب بلده ببطولة كأس أمم إفريقيا التي اختتمت منافساتها مؤخرا في مصر، على حسابه في "تويتر": "جمال بلماضي فخرنا، محب للاعبين، المدرب، والرجل بشكل خاص، ما شاء الله".

وتابع نجم نادي غلطة سراي التركي: "سأظل ممتنا له طيلة حياتي، على كل ما فعله لي، للمنتخب، وللجزائر".

وأرفق فيغولي تغريدته، بصور التقطت أثناء احتفال لاعبي منتخب الجزائر مع مدربهم بلماضي، بالتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2019، عقب الفوز على السنغال (1-0) في المباراة النهائية.

المصدر: تويتر + وكالات

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