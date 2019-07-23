تركي آل الشيخ يثير غضب الجماهير المصرية بسبب صورة

أثارت صورة قام بنشرها تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز المصري السابق، ورئيس هيئة الترفيه السعودية عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، ردود فعل سلبية بين أوساط الجمهور المصري الرياضي.

وتوالت التعليقات السلبية على الصورة خاصة بعد لقاء أبو ريدة مع آل الشيخ المتهم بالسخرية من خروج منتخب "الفراعنة" من البطولة الإفريقية مبكرا من دور الـ16 على إثر الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف.

واستاء رواد مواقع التواصل الاجتماعي من نسب نجاح تنظيم البطولة القارية لأبوريدة معتبرين أن محمد فضل مدير البطولة الإفريقية التي احتضنتها مصر هو من وقف خلف النجاح الحقيقي.

إقرأ المزيد

ويأتي لجوء أبو ريدة إلى تركي آل الشيخ، بعد تولي جهات رقابية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبها اتحاد الكرة المصري، عقب خروجه من كأس أمم إفريقيا.

ويجري الاعتقاد أن رئيس الاتحاد الكروي المصري السابق، لجأ إلى آل شيخ حتى يتدخل لدى القيادات السياسية، من أجل منع التحقيق معه أو حرمانه من الترشح لرئاسة الاتحاد في السنوات المقبلة.

المصدر: "فيسبوك"