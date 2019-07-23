 
مباشر
عاجل
الخارجية الروسية: لم يقترح علينا أحد إنشاء تحالف دولي لضمان الأمن في منطقة الخليج

"الفيفا" يوقف الأمين العام السابق لاتحاد بوتسوانا عقب تحقيق في تلاعب بالنتائج

الرياضة

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5rh

فرض الاتحاد الدولي "الفيفا" عقوبة الإيقاف مدى الحياة على موكيتسي كجوتليلي الأمين العام السابق للاتحاد البوتسواني للعبة بسبب قبوله رشى في قضية التلاعب بنتائج مباريات دولية.

وأوضح "الفيفا" في بيان الاثنين أن الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم المستقلة غرمت المسؤول السابق مبلغ 50 ألف فرنك سويسري أي ما يعادل 50953 دولارا، وأن العقوبة جاءت نتيجة تحقيق مكثف في عدة محاولات للتلاعب في نتائج مباريات دولية لأغراض خاصة بالمراهنات تخص السيد ويلسون راج بيرومال المعروف بتلاعبه بالمباريات.

إقرأ المزيد
رئيس الـ
رئيس الـ"كاف" يقيل النيجيري أماجو بينيك من منصبه

وأضاف البيان أن الإجراءات بدأت في سبتمبر أيلول 2018، وسيمتد الإيقاف على كجوتليلي ليشمل كافة الأنشطة المرتبطة بكرة القدم سواء إدارية أو رياضية أو أي أنشطة أخرى على المستويين الوطني والدولي وسيسري بدءا من الاثنين.

وأدت التحقيقات التي دامت طويلا في أنشطة بيرومال الخاصة بالتلاعب في نتائج المباريات في سنغافورة إلى فرض الإيقاف مدى الحياة على لاعبين ومسؤولين سابقين.

ولم يكشف "الفيفا" عن أي تفاصيل بشأن المباريات التي حاول هؤلاء التأثير عليها.

وعاقبت محكمة فنلندية بيرومال بالسجن لعامين في 2011 بسبب تقديمه رشى للاعبين وحكام للتلاعب في نتائج مباريات.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

طائرة ليبية هبطت في تونس.. إليك القصة الكاملة