فرض الاتحاد الدولي "الفيفا" عقوبة الإيقاف مدى الحياة على موكيتسي كجوتليلي الأمين العام السابق للاتحاد البوتسواني للعبة بسبب قبوله رشى في قضية التلاعب بنتائج مباريات دولية.

وأوضح "الفيفا" في بيان الاثنين أن الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم المستقلة غرمت المسؤول السابق مبلغ 50 ألف فرنك سويسري أي ما يعادل 50953 دولارا، وأن العقوبة جاءت نتيجة تحقيق مكثف في عدة محاولات للتلاعب في نتائج مباريات دولية لأغراض خاصة بالمراهنات تخص السيد ويلسون راج بيرومال المعروف بتلاعبه بالمباريات.

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وأضاف البيان أن الإجراءات بدأت في سبتمبر أيلول 2018، وسيمتد الإيقاف على كجوتليلي ليشمل كافة الأنشطة المرتبطة بكرة القدم سواء إدارية أو رياضية أو أي أنشطة أخرى على المستويين الوطني والدولي وسيسري بدءا من الاثنين.

وأدت التحقيقات التي دامت طويلا في أنشطة بيرومال الخاصة بالتلاعب في نتائج المباريات في سنغافورة إلى فرض الإيقاف مدى الحياة على لاعبين ومسؤولين سابقين.

ولم يكشف "الفيفا" عن أي تفاصيل بشأن المباريات التي حاول هؤلاء التأثير عليها.

وعاقبت محكمة فنلندية بيرومال بالسجن لعامين في 2011 بسبب تقديمه رشى للاعبين وحكام للتلاعب في نتائج مباريات.

المصدر: رويترز