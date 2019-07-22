شاهد.. الروسي تشودينوف يكسب موقعة "الساحة الحمراء"

احتفظ الملاكم الروسي فيدور تشودينوف بالحزام القاري لرابطة الملاكمة العالمية، بفوزه على متحديه الأرجنتيني إزيكيل ماديرنو، في النزال الذي جمعهما يوم الاثنين في الساحة الحمراء بموسكو.

وتمكن الملاكم الروسي من حسم النزال لصالحه بالضربة الفنية القاضية، في الجولة العاشرة، ليحتفط بالحزام القاري لرابطة الملاكمة العالمية "WBA Continental".

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وشهدت الساحة الحمراء، قلب العاصمة موسكو، يومي (21 و 22 يوليو الحالي) احتفالات بيوم الملاكمة العالمي.

فقد احتشد نحو 4273 رياضيا من محترفي وهواة الملاكمة في الساحة الحمراء، للمشاركة في تدريبات جماعية تحت إشراف مجموعة من أبطال الملاكمة على غرار الأسطورة "روي جونز جونيور" بطل العالم السابق في وزن الخفيف الثقيل.

وحسب وسائل إعلام روسية، فإن هذا الحدث دخل من حيث عدد المشاركين فيه، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بتجاوزه عدد المشاركين في حدث مماثل أقيم عام 2017، وشارك فيه 3047 رياضيا من عشاق رياضة "الفن النبيل".

المصدر: وكالات