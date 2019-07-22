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بالفيديو.. مشاهد رائعة من احتفالات الجماهير في كأس إفريقيا 2019

الرياضة

بالفيديو.. مشاهد رائعة من احتفالات الجماهير في كأس إفريقيا 2019
Reuters
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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن أفضل العروض خلال احتفالات الجماهير في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، التي احتضنتها مصر من (21 يونيو وحتى 19 يوليو) الحالي.

ونشر "كاف" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لجانب من احتفالات الجماهير، التي واكبت منتخبات بلادها، الـ 24 المشاركة في البطولة، منها خمسة عربية، وهي منتخبات: مصر، الجزائر، المغرب، تونس، موريتانيا.

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وكانت الفرحة الكبرى من نصيب الجماهير الجزائرية، بتتويج منتخب بلادها بلقب البطولة على حساب نظيره السنغالي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، سجله المهاجم بغداد بونجاح مبكرا، في الدقيقة الثانية من انطلاق المباراة النهائية على إستاد القاهرة الدولي.

المصدر: "twitter/CAF_Online" 

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