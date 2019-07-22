بوادر أزمة في الكرة الجزائرية بعد التتويج بكأس إفريقيا 2019

ذكرت تقارير صحفية أن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، قد يقدم استقالته من منصبه، احتجاجا على طريقة تعامل السلطات العليا في البلاد معه.

وقالت مصادر مقربة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم لوكالة الأنباء الألمانية إن زطشي في حالة غضب شديد بسبب إقصائه من حفل التكريم، الذي حظي به المنتخب بعد تتويجه بلقب بطل كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019".

ورجحت المصادر ذاتها أن يقدم زطشي على الاستقالة قريبا، لشعوره بأنه غير مرغوب فيه من قبل كبار المسؤولين في الجزائر.

وغاب زطشي عن الصورة الجماعية التي ظهر فيها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح وهو يتوسط المدرب جمال بلماضي، واللاعبين المتوجين باللقب الإفريقي.

ولم ينل رئيس الاتحاد الجزائري أيضا وسام الاستحقاق الذي حصل عليه اللاعبون والجهاز الفني والمدير العام للمنتخب حكيم مدان، كما جلس في آخر مقعد بالصف الأول في الحفل الرسمي الذي أقامته رئاسة الجمهورية لتكريم المنتخب، بعيدا عن كبار المسؤولين، في حين أن الأعراف البروتوكولية تقضي بأن يكون إلى جانبهم.

المصدر: وكالات