أياكس ينافس بطل اليونان على مقعد في دوري الأبطال

أسفرت قرعة المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لمجموعات دوري أبطال أوروبا الاثنين عن مواجهة بين الهولندي أياكس أمسترادام واليوناني باوك والبرتغالي بورتو مع كراسنودار الروسي.

وسيكون طريق أياكس صعبا قبل الوصول إلى دور المجموعات من "التشامبيونزليغ" بعدما أوقعته القرعة في مواجهة بطل الدوري اليوناني.

وكان أياكس الحصان الأسود في النسخة الماضية بوصوله إلى نصف النهائي، بعد أن أقصى ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي من طريقه تواليا.

ولن تكون مواجهة بورتو الذي ودع دوري الأبطال من الدور ربع النهائي في الموسم الماضي على يد ليفربول حامل اللقب، سهلة أمام فريق كراسنودار الروسي، صاحب المركز الثالث في الدوري الروسي الممتاز بالموسم الماضي.

Dear @ChampionsLeague next time draw the rest of the teams and appoint us against @AFCAjax directly!! #UCLdrawpic.twitter.com/365NUyYjHT — PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) July 22, 2019

وأفرزت القرعة أيضا عن مباراة لا تخلو من الصعوبة بين كلوب بروج البلجيكي ودينامو كييف الأوكراني.

وإذا نجح سلتيك الأسكتلندي في تخطي الدور التمهيدي الثاني حيث سيواجه نومي كاليو الإستوني.

وستقام مباريات الذهاب في 6 أو 7 من أغسطس على أن تلعب مواجهات الإياب في 13 من الشهر ذاته.

وتقسم مواجهات المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا إلى قسمين، يضم أحدهما أبطال الدوريات ذات التصنيف الأدنى، بينما يضم الآخر الفرق التي حصلت على ترتيب مؤهل للبطولة، في الدوريات ذات التصنيف المتقدم.

قرعة الدور التمهيدي الثالث:

باوك (اليونان) - أياكس (هولندا)

كراسنودار (روسيا) - بورتو (البرتغال)

كلوب بروج (بلجيكا) - دينامو كييف (أوكرانيا)

الفائز من كلوج (رومانيا) / ماكابي تل أبيب - سيواجه الفائز من سلتيك (اسكتلندا) / نومي كاليو (إستونيا).

الفائز من ستوييسكا (مونتينيغرو) / أبويل (قبرص) - سيواجه الفائز من دوندالك (إيرلندا) / قره باخ (أذربيجان).

الفائز من سابورتالو (جورجيا) / دينامو زغرب (كرواتيا) - سيواجه الفائز من فيرينسفاروش (المجر) / فاليتا (مالطا).

الفائز من ريد ستار بلغراد (صربيا) / إيتش جاي كاي هلسنكي (فنلندا) - سيواجه الفائز من ذي نيو ساينتس (ويلز) / كوبنهاغن (الدنمارك).

الفائز من ماريبور (سلوفينيا) / أيك (السويد) - سيواجه الفائز من باتي بوريسوف (بيلاروسيا) / روزنبورغ (النروج).

إسطنبول باشاكشيهير (تركيا) - سيواجه الفائز من فيكتوريا بلزن (تشيكيا) / أولمبياكوس (اليونان).

الفائز من آيندهوفن (هولندا) / بازل (سويسرا) - سيواجه لاسك (النمسا).

المصدر: وكالات