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الجزائري بن ناصر يخضع للفحص الطبي في ميلان

الرياضة

الجزائري بن ناصر يخضع للفحص الطبي في ميلان
Globallookpress
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وصل لاعب منتخب الجزائر بطل كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، إسماعيل بن ناصر، اليوم الاثنين، إلى مدينة ميلانو، تمهيدا للانضمام إلى فريق ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن إسماعيل بن ناصر نجم فريق إمبولي، وصل إلى ميلانو، وتوجه مباشرة للخضوع للفحص الطبي في الروسونيري.

وقال المصدر إن النجم الجزائري سيوقع، غدا الثلاثاء، على عقد مع ميلان يمتد لـ 5 سنوات، في صفقة بلغت نحو 15 مليون يورو.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن إسماعيل بن ناصر سيحصل على 1.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

وحصل إسماعيل بن ناصر (21 عاما)، على جائزة أفضل لاعب في النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي احتضنتها مصر خلال الفترة من (21 يونيو وحتى 19 يوليو) الحالي، وانتهت بتتويج منتخب بلاده بلقب البطولة على حساب نظيره السنغالي، بفوزه عليه بهدف وحيد، في المباراة النهائية، على إستاد القاهرة الدولي.

المصدر: وكالات

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