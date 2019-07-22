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برشلونة يبخر أحلام نيمار بالعودة للـ"كامب نو"

الرياضة

برشلونة يبخر أحلام نيمار بالعودة للـ
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أكد نائب رئيس نادي برشلونة خوردي كاردونير، أن مسألة التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أمر غير مطروح حاليا بالنسبة للنادي الكتالوني.

وجاء تصريح كاردونير هذا على خلفية مشاركة برشلونة في حدث ترويجي في اليابان أثناء جولته التحضيرية للموسم الجديد.

وحول إمكانية التعاقد مع نيمار من صفوف باريس سان جيرمان، أضاف: "الرئيس قال كلمته، لا يوجد الآن اهتمام بنيمار، صحيح أنه موضوع نقاش لكن مسألة التعاقد معه ليست واردة".

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وتوترت العلاقة مؤخرا بين نيمار وإدارة النادي الباريسي بعد حرب التصريحات بين الطرفين وتمرد نيمار عن الالتزام بموعد العودة لتمرينات الفريق بعد الإجازة الصيفية.

وكانت أخبار عودة البرازيلي إلى "الكامب نو" متداولة بقوة قبل أن يتعاقد البلوغرانا مع الفرنسي أنطوان غريزمان، ويصل حجم الدين العام للنادي إلى 800 مليون يورو.

وسيلعب برشلونة غدا الثلاثاء أمام تشيلسي الإنجليزي في مباراة ودية، بينما سيخوض البارسا السبت القادم لقاء ضد فيسيل كوبي الذي يضم قائد برشلونة السابق أندريس إنييستا.

المصدر: وكالات

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