البريطاني بيتي يدخل تاريخ بطولة العالم للسباحة

دخل آدم بيتي تاريخ بطولة العالم للسباحة بعدما بات أول سباح يحرز اللقب العالمي لسباق 100 م صدرا للمرة الثالثة تواليا، محققا إنجازه خلال النسخة الـ18 المقامة في كوريا الجنوبية.

وسجل السباح البريطاني، ذو الـ24 عاما والمتوج بذهبية السباق في أولمبياد ريو 2016 وبطولة العالم 2015 في قازان الروسية، 57.14 ثانية، بعد يوم واحد من تحطيمه الرقم القياسي العالمي للسباق خلال منافسات نصف النهائي (56.88 ثانية)، علما بأن الرقم السابق كان بحوزته وسجله عام 2018 في غلاسكو وقدره 57.10 ثانية.

وتفوق بيتي على مواطنه جيمس ويلبي، الذي سجل 58.46 ثانية، فيما حل الصيني يان زيبي ثالثا بتسجيله 58.63 ثانية، وهو رقم قياسي آسيوي.

وأصبح بيتي، أول سباح يحرز 5 ألقاب عالمية في سباقات السباحة على الصدر، علما بأنه يأمل في أن يتوج بثنائية 100 م و50 م صدرا للمرة الثالثة تواليا، حيث يخوض منافسات المسافة الأقصر هذا الأسبوع، وهو يحمل أيضا الرقم القياسي العالمي لسباق 50 م صدرا حققه في مونديال بودابست عام 2017.

ويهيمن بيتي على السباقين في الأعوام الأخيرة، حيث حقق 15 توقيتا من بين الأفضل في تاريخ سباق 100 متر صدرا.

المصدر: أ ف ب