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رسميا.. ضمك السعودي يضم هداف الدوري المغربي

الرياضة

رسميا.. ضمك السعودي يضم هداف الدوري المغربي
رسميا.. ضمك السعودي يضم هداف الدوري المغربي
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أعلن نادي ضمك السعودي لكرة القدم اليوم تعاقده رسميا مع المغربي محسن ياجور قادما من نادي الرجاء البيضاوي.

ونشر الفريق السعودي صورة لياجور عبر حسابه الرسمي في تويتر، وعلق عليها قائلا: "هداف الدوري المغربي ضمكاوي" دون أن يكشف قيمة الصفقة ومدة العقد بين الطرفين.

يشار إلى أن هذه التجربة هي الرابعة لياجور في الخليج، إذ سبق له اللعب في صفوف نادي قطر والأهلي القطري، والخور القطري.

ويعد ياجور البالغ 34 عاما من خيرة المهاجمين المغاربة في الوقت الراهن، وتصدر في الموسم المنصرم قائمة ترتيب هدافي الدوري المغربي الممتاز، بتسجيله 19 هدفا.

يذكر أن ضمك، صعد لدوري المحترفين السعودي في الموسم المنصرم، بعد أن حل وصيفا لدوري الدرجة الأولى برصيد 64 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف أبها متصدر الترتيب.

المصدر: "تويتر"+وكالات

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