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بالفيديو.. نجم ليفربول يعتذر من صحفية مصرية بـ"سيلفي"

الرياضة

بالفيديو.. نجم ليفربول يعتذر من صحفية مصرية بـ
Globallookpress
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قدّم ساديو ماني نجم منتخب السنغال وليفربول الإنجليزي اعتذاره لصحفية مصرية، كما التقط صورة تذكارية معها "سيلفي"، ردا على تصرف حارس أمن المنتخب تجاهها.

وتواصل ماني مع الصحفية المصرية سحر عزازي عبر الهاتف معتذرا، لما بدر من حارس أمن المنتخب، عندما منعها بالقوة من التقاط صورة تذكارية مع نجم ليفربول، ليطلب منها الحضور مرة أخرى إلى موقع التدريب.

بالفيديو.. نجم ليفربول يعتذر من صحفية مصرية بـ
facebook\ سامح فايز
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وحرص ماني على تحديد موعد آخر لالتقاط صورة معها، وهو ما حدث بالفعل وقام النجم السنغالي بنفسه بالتقاط الـ"سيلفي" معها في لفتة طيبة منه.

يذكر أن المنتخب السنغالي خسر نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 بهدف نظيف أمام نظيره الجزائري، وخسر فرصته التاريخية بالتتويج بلقب البطولة القارية الأول في تاريخه.

المصدر: "فيسبوك"

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