أثبت مشجع مصري مرة أخرى، أن كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل هي مجال قد تفيض فيه الإنسانية والمشاعر النبيلة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو مؤثرا لشاب مصري، وهو يودع بالدموع أصدقاءه من مشجعي منتخب الجزائر، خلال مغادرتهم مصر التي احتضنت منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

شاب مصري يبكي بحرقة أثناء توديعه مجموعة من المشجعين الجزائريين pic.twitter.com/IrTC7XNufG — redhabobe (@redhaboobe) July 21, 2019

وظهر الشاب المصري في الفيديو، وهو يبكي أثناء سلامه على أصدقائه الجزائريين، الذين كانوا يستعدون لمغادرة مطار القاهرة، بعد تتويج منتخب الجزائر بكأس أمم إفريقيا على حساب السنغال (1-0).

والمثير، أنه وحسب بعض الرواد، فإن الشاب المصري تعرف على أصدقائه الجزائريين أثناء تواجدهم في القاهرة لتشجيع منتخب الجزائر، وتوطدت علاقته بهم خلال مرافقته لهم إلى الملاعب لمساندة "محاربو الصحراء"، بعد إقصاء منتخب مصر من الدور ثمن النهائي للبطولة القارية.

واجتاح الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي، لما يثيره من مشاعر إيجابية بين الشعوب.

المصدر: "تويتر"