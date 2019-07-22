تعرض يوجين نياغوي مدرب دينامو بوخارست الروماني لنوبة قلبية أثناء مواجهة فريقه أمام أونيفرسيتاتيا كرايوفا ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الروماني الأحد.

وهاجمت النوبة القلبية المدرب البالغ 51 عاما، عند الدقيقة 25 من عمر المباراة، عندما كانت تشير النتيجة للتعادل السلبي بين الفريقين، ليدخل بعض اللاعبين في نوبة بكاء عقب رؤيتهم للمدرب يدخل سيارة الإسعاف، ليتم نقله على الفور إلى مشفى فلورياسكا العام بالعاصمة بوخارست.

BREAKING NEWS: Absolutely shocking stuff during the big Dinamo vs Craiova derby! Dinamo manager Neagoe collapsed on his bench. He is now taken care of by the doctors on the ambulance. Players are crying, fans petrified. Shocking scenes! pic.twitter.com/mSNHweOZmZ — Emanuel Roşu (@Emishor) July 21, 2019

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واستكملت المباراة بعد ذلك، لينجح فريق كرايوفا من حسم اللقاء لمصلحته 2-0 ويحصد 3 نقاط، رافعا رصيده للنقطة 6 في وصافة ترتيب الدوري، متساويا مع المتصدر فيتورول، الذي يتصدر بفارق الأهداف، فيما تراجع بوخارست الذي يشرف على تدريبه يوجين في موسمه الأول، إلى المرتبة السابعة.

وكانت مطالبات من جماهير نادي دينامو طالبت بإقالة المدرب بعد شهر من تعيينه مشرفا فنيا على الفريق.

المصدر: eurosport.ru