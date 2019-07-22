 
مباشر

بالفيديو.. مدرب يصاب بأزمة قلبية في الملعب بعد المطالبة بإقالته

الرياضة

بالفيديو.. مدرب يصاب بأزمة قلبية في الملعب بعد المطالبة بإقالته
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5lf

تعرض يوجين نياغوي مدرب دينامو بوخارست الروماني لنوبة قلبية أثناء مواجهة فريقه أمام أونيفرسيتاتيا كرايوفا ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الروماني الأحد.

وهاجمت النوبة القلبية المدرب البالغ 51 عاما، عند الدقيقة 25 من عمر المباراة، عندما كانت تشير النتيجة للتعادل السلبي بين الفريقين، ليدخل بعض اللاعبين في نوبة بكاء عقب رؤيتهم للمدرب يدخل سيارة الإسعاف، ليتم نقله على الفور إلى مشفى فلورياسكا العام بالعاصمة بوخارست. 

إقرأ المزيد
بالفيديو.. أغرب ركلة جزاء في تاريخ الساحرة المستديرة
بالفيديو.. أغرب ركلة جزاء في تاريخ الساحرة المستديرة

واستكملت المباراة بعد ذلك، لينجح فريق كرايوفا من حسم اللقاء لمصلحته 2-0 ويحصد 3 نقاط، رافعا رصيده للنقطة 6 في وصافة ترتيب الدوري، متساويا مع المتصدر فيتورول، الذي يتصدر بفارق الأهداف، فيما تراجع بوخارست الذي يشرف على تدريبه يوجين في موسمه الأول، إلى المرتبة السابعة.

وكانت مطالبات من جماهير نادي دينامو طالبت بإقالة المدرب بعد شهر من تعيينه مشرفا فنيا على الفريق.

المصدر: eurosport.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا