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33 طائرة تنهي أزمة المشجعين الجزائريين في مطار القاهرة

الرياضة

33 طائرة تنهي أزمة المشجعين الجزائريين في مطار القاهرة
twitter \ RassdNewsN
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أعلنت سلطات مطار القاهرة إنهاء أزمة نحو 7 آلاف جزائري كانوا وصلوا إلى القاهرة لمساندة منتخب بلادهم في نهائي بطولة كأس إفريقيا، وظلوا عالقين هناك لـ36 ساعة.

وانتهت الأزمة بتدخل الحكومة الجزائرية التي نظمت جسرا جويا من 33 طائرة منها 9 طائرات حربية، و24 تابعة للخطوط الجزائرية على مدار 36 ساعة عصر الأحد، حتى غادر كافة المشجعين الجزائريين العالقين إلى بلادهم. 

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وحقق المنتخب الجزائري لقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد انتصاره على السنغال 1-0 في المباراة الختامية مساء الجمعة الماضي على إستاد القاهرة الدولي.

المصدر: وكالات

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