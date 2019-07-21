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الدوري المصري.. الزمالك يتعثر أمام الجونة ويقرب الأهلي من اللقب

الرياضة

الدوري المصري.. الزمالك يتعثر أمام الجونة ويقرب الأهلي من اللقب
Reuters
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فرط الزمالك بنقطتين ثمينتين أمام الجونة في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ33 للدوري المصري، مكتفيا بتعادل في الوقت الضائع 2-2، ليضع غريمه الأهلي على مشارف الاحتفاظ باللقب.

ولعبت الأحد، أولى المباريات المؤجلة من موسم 2018-2019 الذي تم استئنافه بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر بين 21 يونيو و19 يوليو.

وتقدم الزمالك بهدف الدولي طارق حامد في (د.64)، قبل أن يسجل الجونة هدفين متتاليين عبر البديلين أحمد ياسر ريان في (د.78) ومحمود الشبراوي في (د.88)، تلاهما تسجيل عبد العزيز، البديل الآخر، هدفا قاتلا في (د.90+7).

وبهذا التعادل، اكتفى الزمالك بنقطة رفع بها رصيده إلى 69 نقطة من 32 مباراة (من أصل 34)، بينما حقق الأهلي 74 نقطة من 32 مباراة.

وسيكون بإمكان النادي الأحمر رفع كأس البطولة للموسم الرابع تواليا، بحال فوزه الأربعاء على فريق "المقاولون العرب"، بصرف النظر عن نتيجة المباراة المتزامنة للزمالك وضيفه الإسماعيلي. 

وفي حال فشل الأهلي في الفوز وتمكن الزمالك من البقاء في المنافسة، سيحسم لقب الدوري بنتيجة مباراة القمة المرتقبة بين أبرز ناديين مصريين الأحد، والتي ستكون آخر المباريات المؤجلة لهذا الموسم.

المصدر: أ ف ب

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