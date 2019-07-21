 
مباشر

الكشف عن سبب عدم مصافحة محرز لرئيس الوزراء المصري (فيديو)

الرياضة

الكشف عن سبب عدم مصافحة محرز لرئيس الوزراء المصري (فيديو)
youtube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5jg

كشف منسق المنتخب الجزائري لكرة القدم حموشي بن سليماني حقيقة عدم مصافحة النجم الجزائري رياض محرز لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أثناء مراسم تسليم كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال بن سليماني في تصريحات لموقع "إرم نيوز"، إنه تحدث مع محرز بعد الهجوم الذي تعرض له الأخير خلال الساعات الماضية من المصريين، بسبب هذا الأمر، حيث دافع اللاعب عن نفسه.

إقرأ المزيد
بلاغ مصري يطالب بمعاقبة محرز لـ
بلاغ مصري يطالب بمعاقبة محرز لـ"تجاهله" رئيس الوزراء المصري أثناء التتويج (فيديو)

ونقل بن سليماني عن لسان محرز، أنه لم يتعمد إطلاقا عدم مصافحة الثنائي المصري، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، وكل ما في الأمر أنه صافح كل الموجودين على المنصة بالفعل، بمن فيهم الثنائي المصري المسؤول، أثناء استلامه الميدالية الذهبية، قبل استلام الكأس.

وتمكن محاربو الصحراء الذين لم يبلغوا المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية منذ تتويجهم على أرضهم بلقبهم الأول عام 1990، من حصد اللقب الثاني عقب تغلبهم على السنغال بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا